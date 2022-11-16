Польша отказалась задействовать четвертую статью договора НАТО после падения ракеты

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Польская сторона отказалась от планов задействовать четвертую статью Североатлантического договора после взрыва ракеты. Информацией об этом поделился ТАСС со ссылкой на премьер-министра государства.

Ранее Польша потребовала созвать Совет НАТО согласно четвертой статье основного договора. Эта статья говорит о том, что член Альянса может созвать консультацию с другими членами НАТО, если он чувствует угрозу своей территориальной целостности или суверенитету.

Во вторник, 15 ноября, ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. Из-за крушения снаряда погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в происшествии российскую сторону. Но после этого президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

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