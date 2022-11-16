В Сети резко отреагировали на слова Зеленского о падении ракеты в Польше

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Пользователи Twitter негативно восприняли комментарий президента Украины Владимира Зеленского относительно инцидента с падением ракеты в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский написал на своей странице в соцсети, что случившееся является эскалацией и атакой на коллективную безопасность в Евроатлантике. Он также выразил соболезнования жителям Польши.

"Комедия начнется, когда эта С-300 окажется украинской игрушкой", – прокомментировал публикацию один из пользователей.

Другой пользователь потребовал, чтобы Зеленский не лез не в свои дела, отметив, что поляки не будут сражаться за украинские интересы. Были и те, кто пытался уличить украинского лидера в лицемерии, предполагая, что тот пишет свои твиты, находясь в США.

Накануне ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Происхождение ракеты пока не установлено. Тем не менее, по словам президента США Джо Байдена, доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной, нет. А польский лидер Анджей Дуда указывает на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской ПВО.

В Минобороны РФ случившееся назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации. В ведомстве утверждают, что ВС РФ никаких ударов вблизи украинско-польской границы не наносили.



Польские снимки обломков ракеты в Пшеводуве свидетельствуют, что это С-300 Украины – МО РФ

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