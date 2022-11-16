Захарова провела параллель между ЧП в Польше и расследованием по "Северным потокам"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила происшествие с ракетой в Польше и расследование инцидента на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Так она прокомментировала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что на данный момент нельзя определить причастных к пуску снаряда.

"А с подрывом газопроводов СП1 и СП2 ("Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" – Прим. ред.) как дела обстоят, господин Эммануэль? Более возможно или еще менее возможно установить ответственных?" – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова отметила, что экс-премьер Великобритании Тереза Мэй оперативно могла бы установить виновных, как это было в деле Скрипалей.

"Она покушение на Скрипалей с использованием химического оружия раскрыла дня за два. Так что с ракетой и трубами, которые, в отличие от "новичка", можно даже потрогать", она справится оперативно", – заключила Захарова.

В свою очередь, первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа связал ЧП в Польше с поставками вооружения, сообщает "Радио 1".

"Насыщение Украины оружием будет приводить к очень серьезным проблемам. Эти проблемы высветились в этот раз в том, что украинская ракета прилетела на территорию Польши", – отметил парламентарий.

При этом он также не исключил продолжения подобных происшествий. Кроме того, депутат выразил мнение, что чем больше оружия у украинской армии, тем хуже солдаты им пользуются и тем большие территории включаются в конфликт.

Ракета упала на территорию Польши накануне вечером. Она попала в район села Пшеводув. В результате происшествия погибло двое.

Прежде польская сторона предъявила обвинение России. Позднее же от Минобороны РФ появилась информация, что польские снимки обломков ракеты свидетельствуют, что это С-300 Украины. В военном ведомстве РФ также данный инцидент сочли за преднамеренную провокацию, направленную на обострение конфликта.



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