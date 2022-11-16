Байден заявил на встрече G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызван ракетой ПВО Украины – СМИ

Фото: AP/The New York Times/Doug Mills

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызвала украинская ракетная система ПВО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Альянсе.

Лидеры стран G7 и нескольких стран НАТО провели экстренную встречу на полях саммита G20 утром 16 ноября. По ее итогам американский лидер заявил, что предварительные данные оспаривают утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России. Он также подчеркнул, что с точки зрения траектории маловероятно, что она была запущена из РФ.

Ракета упала на территорию Пшеводув в Польше накануне. По словам пресс-секретаря местной пожарной охраны Марчина Лебедовича, снаряд попал в сушилку зерна. В результате погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что точных данных о том, кто выпустил ракету, нет. При этом он назвал вероятной версию о том, что снаряд принадлежит России.

Минобороны России сообщило, что фотоснимки обломков ракеты, упавшей на территории Польши, идентифицированы как элементы украинской С-300. В министерстве подчеркнули, что все обвинения в адрес Москвы в ее причастности к происшествию являются намеренной провокацией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Россия не имеет никакого отношения к падению ракеты на территории Польши, она не виновата в произошедшем. Он добавил, что Запад, когда делал заявления о ракетном ударе, не обладал проверенными данными о происшествии.

Вместе с тем он отметил сдержанную и профессиональную реакцию США и президента Джо Байдена. По его мнению, она контрастировала с истеричной реакцией Польши и ряда других стран. Песков также указал, что Варшава могла бы сразу заявить, что обломки принадлежат ракете С-300, после чего все специалисты бы поняли, что снаряд не имеет отношения к ВС РФ.

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