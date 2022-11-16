Ответственность за падение украинской ракеты в Польше несет Россия – генсек НАТО

Фото: ТАСС/AP/Jacquelyn Martin

НАТО возлагает конечную ответственность за падение украинской ракеты в Польше на Россию, поскольку она ответственна за начало военных действий на Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что проведенный экспертами НАТО предварительный анализ подтверждает, что под Пшеводувом упала ракета украинских ПВО, однако это произошло не по вине украинской стороны.

"Мы все также согласны, что Россия несет ответственность, так как она ответственна за войну, которая привела к этой ситуации", – сказал Столтенберг.

Он выразил Варшаве соболезнования в связи с инцидентом, отметив, что члены Альянса будут сохранять спокойствие и поддерживать контакты. Также Столтенберг заявил, что НАТО в любой момент готова перебросить в Польшу дополнительные силы ПВО в случае необходимости.

Вечером 15 ноября ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Происхождение ракеты пока не установлено. Тем не менее, по словам президента США Джо Байдена, доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной, нет.

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой противовоздушной обороны.



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