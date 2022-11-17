Байден отказался верить словам Зеленского о непричастности Киева к инциденту в Польше

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Президент США Джо Байден заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о непричастности Киева к произошедшему в Польше не являются доказательством. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Это не доказательство", – заявил глава Белого дома.

Ранее украинский лидер заявил, что не сомневается в том, что Киев непричастен к инциденту в Польше. Он призвал допустить представителей Украины к расследованию на месте падения ракет.

15 ноября ракеты упали в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате попадания ракеты погибли два человека.

Изначально власти Польши обвинили в происшествии российскую сторону. Но после этого польский лидер Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен с украинской стороны.

В свою очередь, Россия призвала Варшаву прекратить все антироссийские спекуляции.

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