РФ призвала Польшу не ввязываться в провокации киевского режима – МИД

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Россия призвала Польшу прекратить все антироссийские спекуляции из-за инцидента с падением ракет в польском населенном пункте Пшеводув. Об этом заявили в МИД РФ после того, как в дипведомство вызвали временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевски.

В ведомстве подчеркнули, что Москва просит Варшаву "не ввязываться в грязные провокации" киевского режима и не инициировать собственные. В министерстве также отметили, что дипломату указали на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением двух ракет.

"Российская сторона ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова предложила Варшаве извиниться после вызова российского посла из-за падения ракеты в Польше, которое, как выяснилось, было "несчастным случаем".

Ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, во вторник, 15 ноября. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в случившемся Россию. Тем не менее позже президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.



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