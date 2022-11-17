Британцы раскритиковали Зеленского после его слов о Польше

Фото: ТАСС/Zuma

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что инцидент в Польше произошел из-за российских ракет.

По мнению пользователей, украинский лидер намеренно пытается втянуть весь мир в конфликт и начать ядерную войну.

"Зеленский – безрассудный разжигатель войны, желающий втянуть мир в ядерный апокалипсис", – написал Terminator65.

Пользователь с ником DPWHants отметил, что Россия не причастна к инциденту, а Зеленский хочет развязать войну.

"Он пытается напрямую втянуть НАТО в этот конфликт. Кстати, если Украина нанесла удар по Польше, участнице НАТО, то Альянс должен нанести ответный удар по Киеву, а не по России", – прокомментировал Wm.Cobbett.

В свою очередь, журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс, комментируя обвинения украинского лидера в адрес России в связи с инцидентом в Польше, назвала Зеленского грязным актером. По ее словам, от последствий лжи президента Украины страдают украинцы, россияне и американцы.

Снаряды упали 15 ноября в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в случившемся Россию. Позже президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В министерстве обороны России случившееся назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации. В ведомстве утверждают, что ВС РФ никаких ударов вблизи украинско-польской границы не наносили.



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