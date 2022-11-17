В США Зеленского назвали "грязным актером" после обвинений в адрес России

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Президент Украины Владимир Зеленский – грязный актер, попытавшийся развязать третью мировую войну, заявила журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс, комментируя обвинения украинского лидера в адрес России в связи с инцидентом в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он грязный актер, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем", – заявила журналистка.

Оуэнс добавила, что от последствий лжи Зеленского страдают украинцы, россияне и американцы.

Снаряды упали 15 ноября в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в случившемся Россию. Позже президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В Минобороны РФ случившееся назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации. В ведомстве утверждают, что ВС РФ никаких ударов вблизи украинско-польской границы не наносили.

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