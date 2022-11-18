США призвали Европу осторожнее говорить о ракетном инциденте в Польше – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

США в последние дни находились в постоянном контакте с европейскими союзниками и окружением Владимира Зеленского, призывая их осторожнее комментировать инцидент с ракетами в Польше. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на анонимные источники.

Кроме того, во время телефонных бесед американские высокопоставленные чиновники правительства Штатов требовали от своих союзников по НАТО воздержаться от категоричных заявлений, пока не завершится официальное расследование случившегося.

Как пишет издание, одно из первых серьезных расхождений, которые наблюдаются в риторике Вашингтона и Киева, – это разные точки зрения относительно инцидента. В частности, в Штатах склонны занижать значимость происходящего. При этом прогнозируемое замедление боевых действий на Украине грозит тем, что конфликт будет продолжаться всю зиму, и разногласий между Киевом и Вашингтоном станет еще больше.

Бывший сотрудник госдепартамента Хизер Конли в связи с этим заявила, что падение ракет в Польше стало важным испытанием для США, их союзников по НАТО и Украины.

15 ноября в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате погибли два человека.

Сначала Варшава обвинила в случившемся Россию, однако позже президент Польши Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В РФ инцидент назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.



Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше

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