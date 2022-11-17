Варшава заявила об отсутствии следов падения второй ракеты

Фото: AP/Vasilisa Stepanenko

На территории Польши следов обрушения второй ракеты не зафиксировано. Информацией об этом поделился польский президент Анджей Дуда после посещения места падения снаряда.

"Пока не обнаружено никаких следов второй ракеты на территории Польши", – цитирует политика ТАСС.

До этого в прессе распространилась информация о том, что в стране упали две ракеты: одна рухнула в зерносушилке, другая – в поле.

Снаряд упал во вторник, 15 ноября, в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. Из-за происшествия погибли два человека.

Сначала польские власти обвинили в ЧП российскую сторону. Однако после этого Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

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