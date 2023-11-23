Певец Шарлот в разговоре с пранкерами согласился уехать на Украину в чемодане

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Певец Эдуард Шарлот в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Соляровым (Лексус) согласился уехать на Украину в чемодане. Видеоролик пранкеры опубликовали в своем телеграм-канале.

Сначала Вован и Лексус разговаривали с Шарлотом от имени некоего Глеба Шендермана, якобы отвечающего за культурную сферу Украины. В разговоре с ним исполнитель сообщил, что хотел бы стать частью украинской культуры, но не знаком с поэзией страны и "даже русскую не особо читал".

После этого пранкеры провели разговор с Шарлотом от имени Владимира Зеленского. Мнимый президент Украины предложил певцу приехать в страну в чемодане одного из дипломатов, на что музыкант ответил: "Я готов на это".

В ночь на 22 ноября певец прибыл в Санкт-Петербург. Сразу после его увезли в отделение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за сожжение российского паспорта. Помимо этого, исполнителя заподозрили в дискредитации российской армии.

Позже певец попросил прощения за свои действия, а именно за сожжение собственного паспорта РФ. По его словам, он поступил подобным образом из-за "осечки в понимании".

В результате за мелкое хулиганство певца арестовали на 13 суток. По версии следствия, Шарлот выражался грубой нецензурной лексикой в общественном месте, приставал к гражданам и кричал, а на замечания людей не реагировал, чем нарушал общественный порядок.

