В аэропорту Пулково задержали сжегшего российский паспорт певца Шарлота – СМИ

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали прилетевшего в Россию певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что певец прилетел в страну из Еревана. После приземления самолета Шарлота встретили сотрудники полиции, которые увели его в местное служебное отделение.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

В конце июня этого года Шарлот выложил видеоролик, на котором сжигает российский паспорт. На тот момент он заявлял, что больше не считает себя гражданином России.

Общественное движение "Зов народа" призвало Минюст признать 24-летнего певца иностранным агентом. По мнению организации, действия артиста следует трактовать как антироссийские и дискредитирующие.

В ноябре Шарлот заявил о желании вернуться в Россию, при этом рассказав, что у него нет денег на билет. По словам певца, он намерен приступить к созданию нового альбома.



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