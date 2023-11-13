Сжегший российский паспорт Шарлот сообщил о планах вернуться в страну

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sharl.ot_life

Певец Эдуард Шарлот заявил о желании вернуться в Россию, при этом рассказав, что у него нет денег на билет. Об этом он написал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

"Я наметил вернуться в Россию. Это решение осознанное. К сожалению, отсутствуют средства на билет, но есть десятки тысяч преданных слушателей, а так же родные, знакомые и вроде как друзья. Пожалуйста, накиньте денег на билет", – сообщил Шарлот.

Вместе с тем он пообещал, что вернется в Россию в тот момент, когда соберет деньги. По словам певца, он намерен приступить к созданию нового альбома. Однако артист уточнил, что пластинка не будет связана с политикой. Шарлот добавил, что "предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и будет за нее бороться".

В конце июня этого года Шарлот выложил видеоролик, на котором сжигает российский паспорт. На тот момент он заявлял, что больше не считает себя гражданином России.

На фоне ситуации общественное движение "Зов народа" призвало Минюст признать 24-летнего певца иностранным агентом. По мнению организации, действия артиста следует трактовать как антироссийские и дискредитирующие.

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