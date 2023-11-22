Вован и Лексус показали фрагмент пранка с задержанным певцом Шарлотом

Фото: телеграм-канал "Вован и Лексус"

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) показали видео с певцом Эдуардом Шарлотом, который был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Ролик они опубликовали в своем телеграм-канале.

Молодые люди позвонили артисту якобы от лица Владимира Зеленского, чью роль исполнил загримированный блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов).

Пранкеры спросили у Шарлота, может ли он принести присягу Украине. На это Шарлот ответил утвердительно. Спустя время певец проскандировал слова украинского гимна.

"У нас на Украине, чтобы вы знали, есть такая традиция: кто не скачет, тот москаль. <...> Вы можете привстать и на месте (попрыгать. – Прим. ред.)?" – спросил Шарлота блогер.

Певец выполнил его просьбу.

Ранее Вован и Лексус показали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она приняла их за высокопоставленного африканского чиновника. Мелони рассказала молодым людям, что европейские государства устали от ситуации вокруг Украины и хотят найти выход.

Позже пранкеры, представившись африканским политиком, поговорили с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Она заявила, что страна готова оказать помощь Киеву в вопросе поставок зерна.

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