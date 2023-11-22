Певцу Шарлоту назначили административный арест на 13 суток

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Ленинский районный суд привлек к административному аресту на 13 суток исполнителя Шарлота за мелкое хулиганство. Об этом сообщила в телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как сообщили в суде, в 02:20 22 ноября певец выражался грубой нецензурной лексикой в общественном месте, приставал к гражданам и кричал. Отмечается, что на замечания людей он не реагировал, чем нарушал общественный порядок.

По информации пресс-службы, Эдуард Шарлот собственную вину в административном правонарушении признал.

"Иных материалов в отношении Шарлота в суд не поступало", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция задержала исполнителя в аэропорту Пулково, которому вменяли ряд административных правонарушений по статьям о дискредитации Вооруженных сил РФ, а также мелком хулиганстве и умышленной порче паспорта.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в Санкт-Петербург. Сразу после его увезли в отделение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за сожжение российского паспорта. Кроме того, в одном из своих видеороликов Шарлот критиковал российскую власть, на что обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и попросила СК и МВД РФ проверить исполнителя на ряд нарушений законодательства страны.

До этого певец попросил прощения за свои действия, а именно за сожжение собственного паспорта РФ. По его словам, он поступил подобным образом из-за "осечки в понимании".

В свою очередь, отец исполнителя, Валерий Шарлот, сообщил, что не ожидал задержания сына в аэропорту Пулково после его прилета из Еревана, где тот временно жил. В связи с этим он подчеркнул, что готов оказать любую помощь сыну, поскольку у того даже нет адвоката.



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