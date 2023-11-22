Задержанному в Пулково певцу Шарлоту вменяют дискредитацию ВС РФ и порчу паспорта

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Полиция задержала в аэропорту Пулково 25-летнего пассажира, которому вменяется ряд административных правонарушений по статьям о дискредитации Вооруженных сил РФ, а также мелком хулиганстве и умышленной порче паспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Мужчину доставили в отдел полиции. Правоохранители не приводят личные данные задержанного, однако, по информации источника агентства, речь идет о певце Эдуарде Шарлоте.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в Санкт-Петербург. Сразу после его задержали и в увезли в отделение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за сожжение российского паспорта.

Кроме того, в одном из своих видеороликов Шарлот критиковал российскую власть, на что обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и попросила СК и МВД РФ проверить исполнителя на ряд нарушений законодательства страны.

Ранее певец попросил прощения за свои действия, а именно за сожжение собственного паспорта РФ. По его словам, он поступил подобным образом из-за "осечки в понимании".

В свою очередь, отец исполнителя, Валерий Шарлот, сообщил, что не ожидал задержания сына в аэропорту Пулково после его прилета из Еревана, где тот временно жил. В связи с этим он подчеркнул, что готов оказать любую помощь сыну, поскольку у того даже нет адвоката.

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