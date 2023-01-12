Отец певца Шарлота прокомментировал сообщения о смерти сына

Фото: vk.com/sharlot

Отец 24-летнего музыканта Эдуарда Шарлота прокомментировал сообщения о смерти сына. Валерий Шарлот подчеркнул, что не может точно сказать, является ли данная информация правдой, так как не поддерживал связь с сыном в последнее время. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что узнал эту новость только недавно.

"Связи у нас в последнее время не было. Абсолютно ничего не известно, потому что мы несколько месяцев не виделись, и что там происходит, я, честно говоря, даже не знаю", – сказал отец исполнителя.

Сообщение о смерти Шарлота появилось на его официальной странице в социальной сети "ВКонтакте", а также в официальном сообществе, посвященном творчеству певца.

"Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году уже сообщалось о смерти Шарлота. Тогда артист выложил в соцсети публикацию с записью "R.I.P. 1998–2022" на черном фоне и аббревиатуру, которая навела поклонников на мысли о том, что с музыкантом что-то произошло.

Эдуард Шарлот родился 7 февраля 1998 года в Самаре. С 2017 года сотрудничал с лейблом "Джем", в 2019 году принял участие в шоу "Песни на ТНТ". Тогда же музыкант выпустил свой первый студийный альбом "Навечно Молодой".

Ранее сообщалось, что британский гитарист Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет.

Уточняется, что музыкант умер из-за внезапного заражения бактериальным менингитом.

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