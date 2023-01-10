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13:51

Культура

Путин желает выздоровления госпитализированному с гриппом Михалкову – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин постоянно интересуется состоянием здоровья недавно госпитализированного российского режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Путин желает Михалкову скорейшего выздоровления.

"Какая может быть реакция? Может быть только одна: естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все", – поделился Песков.

Режиссера госпитализировали 5 января, у него выявили грипп. До этого в интернете распространились сообщения о том, что его положили в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией.

Накануне стало известно, что Михалков все еще пребывает в отделении реанимации. Режиссера перевели в московскую больницу № 52.

Никита Михалков попал в больницу с гриппом

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