Карпов впервые рассказал о причинах госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Международный гроссмейстер Анатолий Карпов заявил, что не знает о причинах своей госпитализации. При этом он предположил, что это могло произойти после встречи с "нехорошими людьми", сообщает РИА Новости.

По словам спортсмена, в настоящее время он чувствует себя нормально, каждый день ему становится лучше.

"Не знаю, что со мной случилось, надо будет разобраться. Думаю, кто-то меня встретил из нехороших людей. Не знаю, где и как это случилось, но будем разбираться. Надеюсь, что в ближайшее время новой госпитализации не будет", – заявил Карпов.

Он также отметил, что в России ему была оказана необходимая помощь.

31 октября Анатолия Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Были слухи о том, что на шахматиста напали, однако его помощник эту информацию опроверг. В середине ноября шахматиста выписали из больницы.

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