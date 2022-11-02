В Кремле желают шахматисту Карпову выздоровления

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Кремле знают об инциденте с шахматистом Анатолием Карповым и желают ему выздоровления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все в курсе и желаем ему скорейшего выздоровления", – цитирует его ТАСС.

31 октября стало известно, что депутата Госдумы, международного гроссмейстера Анатолия Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой после падения. Позже появились слухи о том, что на шахматиста напали, однако его помощник эту информацию опроверг.

Как рассказала супруга Карпова, спортсмен упал во время их совместного похода в магазин за кофе. Сейчас гроссмейстер находится в удовлетворительном состоянии, ведет себя активно и не чувствует никаких недомоганий. Тем не менее врачи считают, что он пока должен побыть под их наблюдением.



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