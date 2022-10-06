Тарасова прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя сообщения о своей госпитализации, рассказала в беседе с РИА Новости, что вернулась из больницы.

"Да, я вчера была в больнице, а сейчас уже дома", – сообщила она.

В четверг, 6 октября, стало известно, что Тарасову госпитализировали. По данным СМИ, она не присутствовала на съемках шоу "Ледниковый период".

Позже продюсер "Ледникового периода" Илья Авербух подтвердил госпитализацию Тарасовой. Он сообщил, что ее доставили в медицинское учреждение из-за повышенного давления.

На съемках, по словам Авербуха, Тарасову заменит заслуженный тренер России Елена Чайковская. Она появится в первых выпусках шоу.

Новый сезон "Ледникового периода" начнется на Первом канале 15 октября. В нем примут участие телеведущая Регина Тодоренко, актриса Елизавета Арзамасова, актер Егор Бероев и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!