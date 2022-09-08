Тарасова рассказала, почему 19 фигуристов из России решили сменить гражданство

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила, почему 19 фигуристов из России решили сменить гражданство. Об этом пишет "Чемпионат".
По ее словам, так поступают спортсмены, которые не занимают ведущие места.
"Занимают места, с которых не попадают на чемпионаты Европы и чемпионаты мира, а то и вообще не попадают на чемпионат России. Они принимают для себя решение иметь шанс участвовать в этих соревнованиях за счет смены гражданства", – объяснила она.
Кроме того, Тарасова отметила, что такая ситуация повторяется ежегодно и это не связано с тем, что российских спортсменов отстранили от соревнований.
Ранее сообщалось, что с начала 2022 года российские спортсмены подали в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) 19 заявок на смену спортивного гражданства. Семь из них будут рассмотрены в декабре.
В свою очередь, в ФФККР уточнили, что ведущие российские фигуристы, принимавшие участие в Олимпиаде и становившиеся победителями и призерами международных турниров, не подавали заявок на переход в сборные других государств.
28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований". Позднее отстранение утвердили крупнейшие спортивные федерации, в том числе Международный союз конькобежцев (ISU).
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