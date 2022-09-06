РФ делает все возможное для участия в следующей Олимпиаде – Матыцин

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Россия делает все возможное для участия россиян в следующей Олимпиаде, заявил РИА Новости министр спорта РФ Олег Матыцин.

"С уверенностью сейчас сказать, что эту задачу решим, сложно, но тем не менее у спортсменов всегда до последнего момента остается надежда так же, как и у, я надеюсь, организаторов международных федераций", – сказал Матыцин.

По его словам, России пока не удалось вернуть деньги, потраченные на проведение крупных международных турниров, переговоры по этому поводу идут.

Ранее сообщалось, что Россию и Белоруссию не допустили до участия в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

О тендере среди стран Европы на покупку прав для показа зимних Олимпиады 2026 года в Италии и 2028 года в Соединенных Штатах было объявлено 24 февраля.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Поводом для такого решения стало объявление Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

