Олимпиады 2026 и 2028 годов не будут транслироваться в РФ и Белоруссии

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Россию и Белоруссию не допустили до участия в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов, сообщает издание Sports.ru со ссылкой на пресс-релиз Международного олимпийского комитета (МОК).
Уточняется, что окончание срока приема тендерных документов было назначено на 25 апреля.
О тендере среди стран Европы на покупку прав для показа зимних Олимпиады 2026 года в Италии и 2028 года в Соединенных Штатах было объявлено 24 февраля.
28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".
Поводом для такого решения стало объявление Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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