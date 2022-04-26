Отстранение российских паралимпийцев является нарушением прав человека – Путин

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Отстранение российских и белорусских паралимпийцев от соревнований является грубым нарушением спортивных принципов и базовых прав человека, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
"Отстранение атлетов России и Белоруссии не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта, но открыто и цинично были попраны сами базовые права человека", – сказал президент на встрече с российскими спортсменами – победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине.
По словам Путина, этот шаг прямо противоречит положениям Всеобщей декларации прав человека, поскольку он наносит удар не по политическому статусу государства, которое представляет спортсмен, а именно по его интересам.
"Вы готовились предъявить свои достижения на Играх в Пекине, в открытой и честной борьбе подтверждать свой заслуженный статус сильнейших. И то, как все обернулось, не поддается никакой критике", – заявил Путин.
Он подчеркнул, что российские спортсмены были подвергнуты дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности.
"Это никак несовместимо с принципами олимпизма. Под видом рекомендаций были введены реальные санкции", – отметил глава государства.
По словам Путина, эти действия Международного олимпийского комитета наглядно демонстрируют коммерциализацию Олимпийских игр, которая приводит к усилению зависимости спорта от спонсоров.
"Эта коммерческая зависимость и дальнейшая коммерциализация олимпизма и паралимпизма – это путь к деградации, к сожалению", – подчеркнул он.
Также президент назвал полным абсурдом отстранение пловца Евгения Рылова от соревнований за присутствие на концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ в "Лужниках".
"Подобные ситуации, такие подходы были и остаются серьезной, большой проблемой и для спортсменов, и для спортивных организаций, и для людей, которые осознают высокую значимость спорта как уникальной системы развития человека и общества", – сказал он.
В то же время Путин отметил, что для России в спорте нет недружественных стран, поэтому она готова принять у себя всех честных атлетов.
"Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, за его идеалы – идеалы справедливости, равенства и честной борьбы", – заключил он.
28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".
Поводом для такого решения стало объявление Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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