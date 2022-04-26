Путин назвал блестящими и волевыми победы российских спортсменов на ОИ в Пекине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал блестящими и волевыми победы российских атлетов на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом он сообщил в ходе встречи с олимпийцами в Кремле.

"Без всякого преувеличения, блестящие и волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением Игр. Многие болельщики – не только в нашей стране, но и во всем мире – смотрели на это с восхищением и радовались. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых лучших спортсменов мира", – отметил президент.

Также глава РФ выделил талант российских спортсменов, их упорный труд, мастерство, преданность спорту и его ценностям и идеалам.

Команда ОКР по итогам Олимпийских игр в Пекине выиграла 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград, заняв девятую строчку медального зачета. В совокупности в активе российских спортсменов 32 медали – побит рекорд по их количеству на зимних Играх.