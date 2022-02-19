Команда ОКР установила собственный рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Команда ОКР на Олимпиаде в Пекине установила новый рекорд для отечественных команд по числу завоеванных на зимних Играх медалей.
В Пекине российские спортсмены завоевали 31 медаль, из которых шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых.
Ранее сборная Советского Союза завоевала по 29 медалей на Олимпиаде в Калгари в 1988 году и на играх в Сочи в 2014 году.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряные медали олимпийского парного турнира в Пекине. Российская пара набрала за короткую и произвольную программы 239,25 балла.
Олимпийскими чемпионами стала пара Вэньцзинь Суй – Цун Хань, которая представляет Китай. Их оценка – 239,88 балла. Разница между первой и второй позициями составила 0,63 балла.
Сборная ОКР находится на восьмом месте в медальном зачете Олимпиады
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