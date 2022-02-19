Лыжник Большунов выиграл золотую медаль марафона на Олимпиаде в Пекине

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Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль марафона на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен преодолел дистанцию с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды.

Серебряная медаль досталась лыжнику Ивану Якимушкину. Еще один представитель команды ОКР, Артем Мальцев, занял четвертое место.

Бронзовую медаль выиграл лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер.

Для Александра Большунова золотая медаль стала уже третьей за время участия в Олимпийских играх. На текущем турнире в Пекине высшая награда лыжника – шестая в активе команды ОКР.

На Олимпийских играх в Пекине традиционный марафон в 50 километров из-за погодных условий сократили примерно до 30 километров (4 круга по 7,1 километра). Также было перенесено время старта – спортсмены вышли на трассу в 10:00 вместо 9:00.