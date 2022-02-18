Российские хоккеисты вышли в финал олимпийского турнира в Пекине

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Команда Олимпийского комитета России обыграла сборную Швеции по буллитам и вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Основное время и овертайм команды сыграли вничью со счетом 1:1. В серии буллитов россияне смогли забить три шайбы против двух у соперников.

На 21-й минуте основного времени отличился россиянин Антон Слепышев. Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев. Спортсмены из Швеции сравняли счет благодаря игре Антона Ландера на 47-й минуте.

В финале команда ОКР встретится со сборной Финляндии, которая ранее обыграла словаков. Матч за первое место состоится 20 февраля.

До этого россияне обыграли команду Дании, чем обеспечили себе проход в полуфинал. Игра закончилась со счетом 3:1.

