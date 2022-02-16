Сборная ОКР по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине

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Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал зимних Олимпийских игр в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Первую шайбу в ворота канадцев забросил Вадим Шипачев на 14-й минуте матча. На 35-й и 56-й минутах встречи шайбами отличились Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. В ворота россиян шайбу забросил Франс Нильсен на 23-й минуте.

Полуфинал состоится 18 февраля.

Ранее мужская сборная ОКР по керлингу выиграла у канадцев со счетом 7:6 в игре предварительного раунда на Олимпиаде в Пекине. После 10 эндов игра закончилась со счетом 6:6. Из-за такого счета матч продолжился в дополнительном энде, в котором спортсмены ОКР выиграли со счетом 1:0.

