Конькобежцы сборной ОКР выиграли серебро Олимпиады в командной гонке

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Российские конькобежцы выиграли серебро Олимпийских игр в Пекине в командной гонке.

Представители команды ОКР преодолели дистанцию за 3 минуты, 40 секунд и 46 миллисекунд.

В финальном забеге российские конькобежцы уступили сборной Норвегии. Спортсмены показали результат 3 минуты, 38 секунд и 8 миллисекунд.

Ранее женская конькобежная команда ОКР приняла участие в забеге за бронзу против сборной Нидерландов, однако упустила медаль.

Во вторник, 15 февраля, команды ОКР выиграла бронзовую медаль биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине. До финального этапа российские спортсмены занимали первую позицию, но закрывающий дистанцию Эдуард Латыпов допустил промахи в стрельбе и был вынужден потратить время на два штрафных круга.

