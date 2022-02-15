Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российские конькобежцы выиграли серебро Олимпийских игр в Пекине в командной гонке.
Представители команды ОКР преодолели дистанцию за 3 минуты, 40 секунд и 46 миллисекунд.
В финальном забеге российские конькобежцы уступили сборной Норвегии. Спортсмены показали результат 3 минуты, 38 секунд и 8 миллисекунд.
Ранее женская конькобежная команда ОКР приняла участие в забеге за бронзу против сборной Нидерландов, однако упустила медаль.
Во вторник, 15 февраля, команды ОКР выиграла бронзовую медаль биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине. До финального этапа российские спортсмены занимали первую позицию, но закрывающий дистанцию Эдуард Латыпов допустил промахи в стрельбе и был вынужден потратить время на два штрафных круга.
Конькобежцы сборной ОКР выиграли серебро Олимпиады в командной гонке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: