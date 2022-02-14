Керлингистки ОКР досрочно потеряли шансы на медали ОИ после шестого поражения подряд

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Керлингистки сборной Олимпийского комитета РФ (ОКР) досрочно потеряли шансы на медали Олимпийских игр в Пекине после шестого поражения подряд.

Россиянки со счетом 5:10 уступили спортсменкам из Дании в игре предварительного этапа ОИ. До этого команда ОКР проиграла США, Швейцарии, Южной Корее, Японии и Канаде.

Сборную ОКР по керлингу на Играх представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

На данный момент команда расположилась на десятом месте в турнирной таблице олимпийского турнира. В следующий раз спортсменки ОКР встретятся с китаянками, игра состоится 15 февраля.

В групповом этапе выступают 10 команд, лучшие четыре выйдут в полуфинал Олимпиады. Финальный матч пройдет 20 февраля.

Ранее мужская сборная ОКР по керлингу разгромила команду Дании со счетом 10:2. Это был матч группового этапа. Пятый энд россияне Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной) выиграли со счетом 6:0. После шестого энда датчане отказались от продолжения игры.

