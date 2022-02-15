Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Биатлонисты сборной Олимпийского комитета России завоевали бронзовые медали в эстафетной гонке на Играх в Пекине.
Первое место в забеге заняли норвежские спортсмены, преодолевшие дистанцию за 1 час 19 минут и 50,2 секунды при семи дополнительных патронах и одном штрафном круге. Серебро досталось сборной Франции (+27,4 секунды; 9 дополнительных патронов).
В составе российской команды выступили Карим Халили, Максим Цветков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они отстали от победителей на 45,3 секунды, использовав 6 дополнительных патронов и пробежав 2 штрафных круга.
Бронза биатлонистов стала 19-й наградой в активе сборной ОКР на этих Олимпийских играх. В копилке российской команды 4 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Ранее российские конькобежцы вышли в финал эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине. Таким образом, спортсмены гарантировали себе минимум серебряные медали. Мужская сборная ОКР победила в полуфинале команду США. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров установили олимпийский рекорд – 3 минуты и 36,61 секунды.
Биатлонисты ОКР завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине
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