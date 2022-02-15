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Российские конькобежцы вышли в финал эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине. Таким образом, спортсмены гарантировали себе минимум серебряные медали.
Мужская сборная ОКР по конькобежному спорту победила в полуфинале командной гонки преследования команду США. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров установили олимпийский рекорд – 3 минуты и 36,61 секунды.
За золото российские спортсмены будут бороться с норвежцами.
Ранее мужская сборная ОКР по керлингу разгромила команду Дании со счетом 10:2 на Олимпиаде в Пекине. Это был матч группового этапа.
Пятый энд россияне Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной) выиграли со счетом 6:0. После шестого энда датчане отказались от продолжения игры.
Российские конькобежцы вышли в финал эстафетной гонки на Олимпиаде
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