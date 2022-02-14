Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

спорт

14:24

Эстафету по биатлону на ОИ в Пекине перенесли из-за низкой температуры

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мужскую эстафету по биатлону 4 по 7,5 километра на Олимпийских играх в Пекине перенесли из-за ожидаемого падения температуры воздуха ниже 15 градусов.

Как сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU), старт эстафеты планировался на 15 февраля в 12:00 по московскому времени. Теперь лыжники побегут в 09:30 по московскому времени.

Сборную ОКР представят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Ранее стало известно, что фристайлистка ОКР Анастасия Таталина вышла в финал соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка заняла в квалификационном раунде пятое место. В лучшей попытке она набрала 72,02 балла. Финал состоится во вторник, 15 февраля.

Фристайлистка Таталина вышла в финал в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать