Эстафету по биатлону на ОИ в Пекине перенесли из-за низкой температуры

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Мужскую эстафету по биатлону 4 по 7,5 километра на Олимпийских играх в Пекине перенесли из-за ожидаемого падения температуры воздуха ниже 15 градусов.

Как сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU), старт эстафеты планировался на 15 февраля в 12:00 по московскому времени. Теперь лыжники побегут в 09:30 по московскому времени.

Сборную ОКР представят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Ранее стало известно, что фристайлистка ОКР Анастасия Таталина вышла в финал соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка заняла в квалификационном раунде пятое место. В лучшей попытке она набрала 72,02 балла. Финал состоится во вторник, 15 февраля.

