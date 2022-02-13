Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу на ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/EPA/TODD KOROL
Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль в забеге на 500 метров на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Первой к финишу пришла американка Эрин Джексон с показателем 37,04 секунды. Россиянка уступила ей 0,17 секунды. Второй стала японка Михо Такаги, преодолев дистанцию за 37,12 секунды.
Голикова принесла сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 17-ю олимпийскую награду.
Ранее российские биатлонисты заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В составе четверки от команды ОКР выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды.
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