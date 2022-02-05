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Спорт

13:17

Российские биатлонисты выиграли бронзу смешанной эстафеты на ОИ в Пекине

спорт

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Российские биатлонисты заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

В составе четверги от команды ОКР выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды.

В ходе забега биатлонисты использовали 13 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг.

Победу одержала сборная Норвегии. За команду выступали Марте Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей и Йоханнес Бо. На прохождение дистанции им потребовался 1 час 6 минут 45,6 секунды при 13 дополнительных патронах и трех штрафных кругах.

Второе место в смешанной эстафете заняли французские биатлонисты Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе. Отставание от лидера составило 0,9 секунды. Спортсмены потратили 11 дополнительных патронов и проехали 3 штрафных круга.

Для команды ОКР бронза биатлонистов стала второй наградой на текущей Олимпиаде. Ранее серебряную медаль в скиатлоне на 15 километров выиграла лыжница Наталья Непряева.

Первую медаль команды ОКР выиграла лыжница Непряева

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