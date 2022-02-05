Российские биатлонисты выиграли бронзу смешанной эстафеты на ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER
Российские биатлонисты заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
В составе четверги от команды ОКР выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды.
В ходе забега биатлонисты использовали 13 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг.
Победу одержала сборная Норвегии. За команду выступали Марте Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей и Йоханнес Бо. На прохождение дистанции им потребовался 1 час 6 минут 45,6 секунды при 13 дополнительных патронах и трех штрафных кругах.
Второе место в смешанной эстафете заняли французские биатлонисты Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе. Отставание от лидера составило 0,9 секунды. Спортсмены потратили 11 дополнительных патронов и проехали 3 штрафных круга.
Для команды ОКР бронза биатлонистов стала второй наградой на текущей Олимпиаде. Ранее серебряную медаль в скиатлоне на 15 километров выиграла лыжница Наталья Непряева.
Первую медаль команды ОКР выиграла лыжница Непряева
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: