Спортсменка рассказала о "пузыре" в зоне ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская, освещающая зимнюю Олимпиаду в Пекине в качестве журналистки, рассказала о строгой санитарной изоляции олимпийской зоны. Об этом сообщает RT.

"Это такой "пузырь", за пределами которого идет нормальная жизнь. Люди ездят на машинах, гуляют с детьми, бегают трусцой, делают зарядку в парках, причем далеко не все из них в масках, то есть нет ощущения какой-то тотальной опасности", – поделилась она.

При этом, по словам Вайцеховской, внутри зоны Олимпийских игр царит ощущение участия в специальном и достаточно строгом эксперименте, поскольку каждый присутствующий в любой момент может быть подвергнут изоляции.

"Потому что над всем этим висит постоянный страх, животный страх, что любая проба становится положительной, ты сразу становишься изгоем в этом олимпийском обществе", – заключила Вайцеховская.

Ранее МОК опубликовал правила проведения Олимпийских игр в Пекине в условиях ЧС. Так, если спортсмен или команда не могут быть дисквалифицированы из-за коронавируса, то будет использоваться обозначение "Не стартовал". При этом минимальный результат будет защищаться с учетом этапа соревнований, на котором их продолжение стало невозможным.