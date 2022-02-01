Спортсменка рассказала о "пузыре" в зоне ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская, освещающая зимнюю Олимпиаду в Пекине в качестве журналистки, рассказала о строгой санитарной изоляции олимпийской зоны. Об этом сообщает RT.
"Это такой "пузырь", за пределами которого идет нормальная жизнь. Люди ездят на машинах, гуляют с детьми, бегают трусцой, делают зарядку в парках, причем далеко не все из них в масках, то есть нет ощущения какой-то тотальной опасности", – поделилась она.
При этом, по словам Вайцеховской, внутри зоны Олимпийских игр царит ощущение участия в специальном и достаточно строгом эксперименте, поскольку каждый присутствующий в любой момент может быть подвергнут изоляции.
"Потому что над всем этим висит постоянный страх, животный страх, что любая проба становится положительной, ты сразу становишься изгоем в этом олимпийском обществе", – заключила Вайцеховская.
Ранее МОК опубликовал правила проведения Олимпийских игр в Пекине в условиях ЧС. Так, если спортсмен или команда не могут быть дисквалифицированы из-за коронавируса, то будет использоваться обозначение "Не стартовал". При этом минимальный результат будет защищаться с учетом этапа соревнований, на котором их продолжение стало невозможным.
Российские саночники провели первые тренировки в рамках подготовки к ОИ в Пекине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: