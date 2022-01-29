У российских лыжниц нет проблем с документами перед вылетом в Пекин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лыжницы олимпийской сборной России не имеют проблем с документами перед вылетом в Пекин. Об этом РИА Новости рассказал тренер группы Егор Сорин.

"В моей группе с QR-кодами все хорошо, не должно быть никаких проблем. Есть определенный алгоритм заполнения документов и получения кода. В этом разобраться нелегко, нужно потратить определенное время и понять, что и куда вносить. Повторюсь, у моих спортсменов все получилось, но все мы узнаем только при посадке. Надеюсь, что никаких проблем не возникнет", – заявил тренер.

В состав группы Сорина на Олимпийских играх входят Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Между тем тесты на коронавирус российских хоккеисток Ангелины Гончаренко и Дианы Фархутдиновой дали положительный результат, передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Россиянкам предстояло провести контрольный матч против сборной Чехии 29 января. Однако встречу отменили по решению российских тренеров.

Вместо товарищеского матча сборные России и Чехии проведут раздельные тренировки в центре культуры и спорта Укесон.

Ранее МОК опубликовал правила проведения Олимпийских игр в Пекине в условиях ЧС. Так, если спортсмен или команда не могут быть дисквалифицированы из-за коронавируса, то будет использоваться обозначение "Не стартовал". При этом минимальный результат будет защищаться с учетом этапа соревнований, на котором их продолжение стало невозможным.