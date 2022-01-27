Власти Китая требуют с украинских спортсменов деньги за ПЦР-тестирование инвентаря

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Власти Китая заставляют украинскую делегацию заплатить деньги за ПЦР-тесты спортивного инвентаря. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

"Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько. Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?" – написал спортсмен.

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