В Госдуме дали прогноз на медальный зачет олимпийской сборной России в Пекине

XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине стартуют 4 февраля. Окончательный состав национальной команды объявили еще 25 января, однако наши сборные в отдельных видах спорта продолжают нести потери из-за положительных тестов на коронавирус. Потери есть у фигуристов, в бобслее и скелетоне, в биатлоне и хоккее. Выясняем актуальный состав российских олимпийцев и прогнозируем, какое место займет сборная в общем медальном зачете.



Заболевшие COVID-19 спортсмены

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил окончательный состав национальной команды на зимнюю Олимпиаду в Пекине еще 25 января. На Игры отправятся 212 спортсменов – 103 женщины и 109 мужчин. Однако коронавирус внес свои коррективы. К 27 января в олимпийской сборной России выявили как минимум 10 случаев заражения у спортсменов и тренеров. Игры стартуют только 4 февраля, а значит, россиян вполне могут ждать новые замены.

Положительный тест сдал российский фигурист Михаил Коляда, и в Пекине его место займет Евгений Семененко. COVID-19 подтвердился и у фигуриста Егора Базина, который был запасным в танцах на льду вместе с Елизаветой Худайбердиевой. Положительным также оказался тест у тренера дуэта Дениса Самохина и у тренера по общей физической подготовке Егора Челошкина.

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане-2018 по скелетону Никита Трегубов сдал два положительных теста незадолго до вылета в Пекин и оказался на карантине в Сочи, где проходили сборы. Команда российских скелетонистов вылетает в Пекин 31 января. Если Трегубов не успеет поправиться, на Играх его заменит скелетонист Евгений Рукосуев, рассказал РИА Новости главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Положительными оказались результаты тестов двух бобслеистов российской сборной – Алексея Пушкарева и Василия Кондратенко, выступающих в одном экипаже.

Из-за COVID-19 олимпийская сборная России по биатлону (СБР) вылетела в Пекин в неполном составе. Положительный тест сдал руководитель сервис-группы СБР Александр Печерский, вместо него на Игры отправится Дмитрий Блинов.



Объявлен окончательный состав сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

Как минимум на сутки отложили вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, биатлонисток Валерии Васнецовой, Ирины Казакевич, а также массажиста Романа Никитина из-за отсутствия действующих QR-кодов. Им потребуется документально подтвердить ранее перенесенный коронавирус для въезда в Китай.

Уже по прилете в Пекин положительный тест на коронавирус получил тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров.

Потери понесла и сборная России по хоккею. 25 января тест на COVID-19 нападающего ярославского "Локомотива" Артема Анисимова дал положительный результат. Анисимова заменит нападающий челябинского "Трактора" Владимир Ткачев.



Усиление антиковидных правил

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

На фоне участившихся случаев заражения коронавирусом в национальной команде Минспорт совместно с Роспотребнадзором усилили антиковидные меры на заключительном этапе подготовки к Играм в Пекине. ПЦР-тестирование спортсменов и тренеров сборных команд на тренировочных базах в России проводят ежедневно, также их размещают в одноместных номерах.



пресс-служба Минспорта России Спортсмены и тренеры с положительными результатами (без признаков инфекционного заболевания) не допускаются до тренировочного процесса, изолируются в выделенные помещения с режимом по типу обсерватора.

"Лица без признаков заболевания, находившиеся в контакте с заболевшими, изолируются на срок не менее семи дней и допускаются до тренировочного процесса только при наличии трех отрицательных ПЦР-тестов, проведенных с интервалом не менее 24 часов", – говорится в сообщении.

При вылете сборных команд в Пекин регламент предписывает организовать для них "зеленый" коридор, чтобы исключить или минимизировать контакт с другими пассажирами.

Между тем российские олимпийцы уже начали прибывать в Китай. Первый рейс с россиянами на борту 26 января вылетел из столичного Шереметьево в Пекин, на Игры отправились 59 человек. В состав делегации вошли 10 биатлонистов, 16 конькобежцев, 23 представительницы женского хоккея и 10 представителей команды по шорт-треку.

Медальный прогноз

Фото: РИА Новости/Анна Раткогло

На Олимпиаде в Пекине разыграют 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. Больше всего комплектов наград разыграют в коньках – 14, фристайле – 13, лыжах – 12, горных лыжах, биатлоне и сноуборде – по 11. Ожидается участие около 3 000 спортсменов.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков 17 января озвучил медальный план сборной России на Игры в Пекине.





Станислав Поздняков президент Олимпийского комитета России Планируем завоевать порядка 30 медалей различного достоинства. У нас подобралась хорошая команда, в которой много победителей и призеров чемпионатов мира, континента. Думаю, нам по силам побороться за место в топ-3 общего зачета.

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что в мужском биатлоне прогнозирует борьбу за медаль в каждой гонке. "Думаю, что на Олимпиаде (в биатлоне. – Прим. ред.) у нас будет две-три медали, одна из которых золотая", – заявил комментатор.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил Москве 24, что по потенциалу российская команда входит в тройку лидеров и при удачно сложившихся обстоятельствах сможет показать это.



"Эти Игры пройдут в очень непростой эпидемиологической обстановке. Те наши спортсмены, кто завоюет награды на этих сложнейших Играх, будут для нас самыми настоящими героями", – добавил Свищев.



Первые российские спортсмены отправились на Олимпиаду в Пекин

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова в беседе с Москвой 24 выразила уверенность, что в Пекине российская команда выступит успешнее, чем на Играх в Пхенчхане-2018.

"На этой зимней Олимпиаде у нас более расширенный и подготовленный состав по сравнению с прошлой. Есть все основания полагать, что мы выступим намного лучше и не повторим провала на Олимпиаде в Пхенчхане. Хорошего выступления ждем от наших фигуристов, от них поедет в этот раз очень сильный состав", – сказала Баталова.

Владимир Путин призвал сборную России соблюдать все предписания для обеспечения безопасности на Играх в Пекине. Президент России подчеркнул, что у Китая большой опыт организации масштабных международных мероприятий. По его мнению, на Олимпиаде обеспечат все необходимые условия для безопасности здоровья спортсменов и зрителей.

