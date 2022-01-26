Первый рейс с российскими олимпийцами вылетел в Пекин

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Рейс с российскими олимпийцами на борту вылетел из столичного Шереметьево в Пекин. На Игры отправились 59 человек.

В состав делегации вошли 10 биатлонистов, 16 конькобежцев, 23 представительницы женского хоккея и 10 представителей команды по шорт-треку.

Лайнер должен приземлиться в аэропорту Шоуду в 04:00 по московскому времени.

Владимир Путин призвал сборную России соблюдать все предписания для обеспечения безопасности на Играх в Пекине. Президент отметил, что Китай наработал большой опыт организации масштабных международных мероприятий. Он также выразил уверенность, что на Олимпиаде обеспечат все необходимые условия для безопасности здоровья спортсменов и зрителей.