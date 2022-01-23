Объявлен окончательный состав сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

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Окончательный состав олимпийской сборной России по хоккею объявили в эфире программы "Время" на Первом канале.

На вратарской позиции смогут сыграть Иван Федотов, Александр Самонов и Тимур Билялов. В защиту приглашены Егор Яковлев, Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Сергей Телегин, Никита Нестеров, Артем Минулин, Вячеслав Войнов и Александр Елесин.

В состав сборной вошли также нападающие Сергей Андронов, Артем Анисимов, Дмитрий Воронков, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Никита Гусев, Павел Карнаухов, Артур Каюмов, Кирилл Марченко, Сергей Плотников, Кирилл Семенов, Антон Слепышев, Андрей Чибисов и Вадим Шипачев.

Гусев и Шипачев в 2018 году стали со сборной России чемпионами олимпийских игр.

Хоккейный олимпийский турнир в мужской категории стартует 9 февраля. Сборная России проведет первый матч с командой из Швейцарии. На групповом этапе также запланированы встречи с Данией и Чехией.

Ранее в январе был объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в женском зачете выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

В парном катании Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а среди мужчин в сборную попали Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.