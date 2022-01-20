Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Руководство Олимпийского комитета России (ОКР) определило расширенный состав национальной сборной на зимних Играх в Пекине. Об этом сообщается на сайте ОКР.
Согласно решению исполкома организации, в состав российской олимпийской делегации вошли 509 человек, в том числе 217 спортсменов.
На церемонии открытия Олимпиады сборную Россию представят сразу два знаменосца. Глава ОКР Станислав Поздняков пояснил, что их кандидатуры будут определены позднее.
"Организаторы исходят из принципа гендерного равенства. С кандидатурами мы определимся на месте, когда точно поймем, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии", – заявил он.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всемирная организация здравоохранения назвала их проведение безопасным. Организаторы ввели строгие ограничительные меры.
ОКР утвердил расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
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