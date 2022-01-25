ОКР утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Игры в Пекине

Фото: ТАСС/EPA/WU HONG
Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.
В него вошли 212 спортсменов – 103 женщины и 109 мужчин. Всего же олимпийская делегация включает 461 представителя.
Руководителем команды на Играх назначен директор по спорту, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Владимир Путин призвал сборную России соблюдать все предписания для обеспечения безопасности на Играх в Пекине. Президент отметил, что Китай наработал большой опыт организации масштабных международных мероприятий. Он также выразил уверенность, что на Олимпиаде обеспечат все необходимые условия для безопасности здоровья спортсменов и зрителей.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что в "пузыре" во время Олимпиады в Пекине не ставится цель полностью исключить случаи заражения коронавирусом. Представитель Олимпийского комитета добавил, что участников ОИ в Пекине отделяют от жителей Китая с целью защиты.
Россиянам рассказали, как обстоит ситуация с коронавирусом в Пекине перед Олимпиадой
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