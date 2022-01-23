В МОК оценили ситуацию со случаями коронавируса в Пекине перед Олимпиадой

17:28
Фото: AP Photo/Andy Wong
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что в "пузыре" во время Олимпиады в Пекине не ставится цель полностью исключить случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас нет цели добиться ноля случаев коронавируса внутри пузыря. Наша цель – ноль случаев передачи инфекции местному населению", – подчеркнул председатель экспертной медицинской группы МОК Брайан Макклоски.
Представитель олимпийского комитета добавил, что участников ОИ в Пекине отделяют от жителей Китая с целью защиты.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Участники турнира не смогут свободно выходить в город и общаться с местными жителями. В открытую продажу также не поступят билеты на соревнования.
По данным Оргкомитета ОИ, среди прибывших на турнир с 4 января подтверждены 39 случаев заражения COVID-19.
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