Билеты на ОИ-2022 не поступят в открытую продажу

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Оргкомитет Олимпиады в Пекине не будет выпускать билеты для зрителей в открытую продажу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление.

"В целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей для наблюдения за соревнованиями", – уточнили в оргкомитете.

Данное решение организаторы объяснили сложной ситуацией с распространением коронавируса.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ранее назвал безопасным проведение Олимпиады в Пекине. Эксперт уточнил, что на соревнованиях будут действовать строгие ограничительные меры.