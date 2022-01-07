Северная Корея отказалась от участия в зимней Олимпиаде в Пекине

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КНДР не будет принимать участие в Олимпийских играх в Пекине из-за пандемии коронавируса и "действий враждебных сил". Об этом в пятницу, 7 января, сообщает ЦТАК.

"Мы не сможем участвовать в Играх из-за маневров враждебных сил и глобальной эпидемии, но будем полностью поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного Олимпийского праздника", – говорится в сообщении.

Власти Северной Кореи также считают, что Соединенные Штаты используют заговорщические схемы, направленные на срыв успешного открытия Игр. По мнению Пхеньяна, эти действия оскорбляют дух Олимпийской хартии.

Накануне директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил о безопасности проведения Олимпийских игр в Пекине. Эксперт отметил, что ВОЗ работает с властями Китая и МОК. Организаторы ввели строгие ограничительные меры.

В начале декабря стало известно, что делегация США не будет присутствовать на Олимпиаде в Пекине. Как отмечала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, дипломатический бойкот не коснется участия в соревнованиях американских спортсменов.

Олимпийские игры в Пекине должны пройти в период с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее олимпийский комитет Швейцарии призвал МОК перенести соревнования из-за риска распространения коронавирусной инфекции и "Омикрон"-штамма в частности.