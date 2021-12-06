Делегация из США не будет присутствовать на Олимпиаде в Китае

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Делегация из США не будет присутствовать на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года", – сказала она.

Псаки отметила, что дипломатический бойкот не коснется участия в соревнованиях американских спортсменов. Они могут рассчитывать на полную поддержку властей США.

Ранее сообщалось, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена может объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

В Вашингтоне считают, что такие меры позволят дать Китаю четкий сигнал и не лишат спортсменов из Соединенных Штатов возможности участвовать в соревнованиях.

